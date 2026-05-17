Pisa-Napoli, ultime di formazione CdS: probabile novità in difesa e sulle fasce
Antonio Conte sembra avere quasi tutte le idee chiare in vista della sfida contro il Pisa. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, il Napoli dovrebbe presentarsi con un undici quasi definito, con un solo vero dubbio di formazione. La scelta riguarda soprattutto l’assetto difensivo e le corsie esterne.
Il dubbio di Conte
Conte starebbe valutando se schierare Beukema nel ruolo di braccetto con Di Lorenzo largo a destra oppure arretrare il capitano nella linea a tre inserendo contemporaneamente Spinazzola e Gutierrez sulle fasce. Nel Pisa, invece, i principali ballottaggi riguardano il centrocampo, dove restano aperte diverse soluzioni tra Touré, Leris, Marin, Aebischer, Akinsanmiro e Hojholt.
Pisa (3-5-2): Semper, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Hojholt, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund
Serie A Enilive 2025-2026
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