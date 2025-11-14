Conte, allenamento a distanza da remoto: il retroscena della Gazzetta

Lavoro a distanza per Conte che, nonostante l'assenza, segue da Torino gli allenamenti del Napoli restando in stretto contatto con il vice Stellini. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"E vabbè, tanto in remoto ormai lavorano ovunque: e c'è chi procede con il pc e chi si arrangia con l'Iphone. E' la nuova frontiera del lavoro online, nel calcio un inedito (o quasi) che Antonio Conte ha scelto di sperimentare: s'è preso tre giorni di permesso, d'accordo con il club, e sta seguendo da Torino, che sta a 859 chilometri ma è come se fosse dietro al monitor o magari al di là della panchina. E non c'è neppure bisogno del cappellino per ripararsi dal freddo. Basta e avanza essere moderni, tecnologicamente evoluti o anche no: una telefonata al suo vice Stellini prima della seduta pomeridiana e un'altra dopo, come si fa con i medicinali".