Conte dopo lo Sporting ha annunciato di essere pronto a una sfida: i dettagli

Un solo gol in campionato, adesso è il momento di segnarne altri. Rasmus Hojlund ha ritrovato la via della porta nel match di Champions League contro lo Sporting e vuole fare lo stesso anche in campionato, già a partire dalla partita col Genoa. Ed è la sfida di Antonio Conte, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Eccola la nuova missione di Antonio Conte: portare Rasmus nell'Olimpo dei migliori bomber d'Europa. Del resto, è quello che dovrebbe fare ogni grande allenatore con un potenziale fuoriclasse. E Antonio, già nel post-partita con lo Sporting, ha annunciato di essere pronto alla sfida"