Conte e quel silenzio che alimenta i dubbi

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Antonio Conte, in questi giorni, appare sempre più insofferente rispetto alle voci che filtrano dall’esterno

Antonio Conte, in questi giorni, appare sempre più insofferente rispetto alle voci che filtrano dall’esterno. Una tensione evidente, quasi palpabile, che però rischia di diventare un boomerang comunicativo. Perché, in fondo, sarebbe bastata una frase semplice, netta, definitiva: “Resto al Napoli”.

E invece no. Nessuna chiusura, nessuna parola che metta fine al rumore. Solo un rimando continuo a un incontro da avere con il presidente Aurelio De Laurentiis, come se il presente fosse sospeso e il futuro ancora tutto da scrivere. Un dettaglio che pesa, e non poco.

Perché quando un allenatore del calibro di Antonio Conte evita di spegnere le voci con una presa di posizione chiara, il messaggio che passa è uno solo: il primo ad avere dubbi è lui. Non è solo una questione di strategie o tempistiche, ma di percezioni. E nel calcio moderno, la percezione spesso vale quanto la realtà.