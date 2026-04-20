Futuro Conte, Il Mattino: "Sua idea è onorare il contratto che lo lega al Napoli"

Futuro Conte, Il Mattino: "Sua idea è onorare il contratto che lo lega al Napoli"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Aurelio De Laurentiis, dagli Stati Uniti, aveva fatto sapere che attende un’indicazione in tempi brevi da Conte sul proprio futuro: se vuole andare in Nazionale lo dica ora, è stato il messaggio del presidente. A tal proposito, l'edizione odierna de Il Mattino, scrive di un tecnico che avrebbe già maturato un'idea per la prossima stagione, ovvero quella di onorare il contratto che lo lega al Napoli fino al giugno 2027. 

"La sua intenzione sarebbe quella di onorare il contratto. Basterebbe che De Laurentiis chiarisse che la pensa allo stesso modo e la questione verrebbe archiviata fino al 2027" si legge sul quotidiano