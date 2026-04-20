Lukaku, Il Mattino: "Rianimato dalle tre settimane in Belgio"

vedi letture

Romelu Lukaku ha fatto passi da gigante sul piano delle condizione in queste settimane. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centravanti belga si presenta oggi in condizioni completamente diverse rispetto al recente passato. Il quotidiano sottolinea infatti come “Lukaku abbia fatto passi da gigante sia sotto l’aspetto fisico che quello mentale”, evidenziando un percorso di recupero che sembra aver dato i suoi frutti.

Le tre settimane di lavoro lontano dai riflettori si sono rivelate decisive: “le tre settimane lo hanno rianimato”, si legge ancora nel pezzo de Il Mattino, con segnali positivi confermati anche dagli ambienti della federazione belga. L’obiettivo è chiaro: arrivare nella migliore condizione possibile al prossimo Mondiale.

Sul fronte Belgio, intanto, le certezze non mancano. Il commissario tecnico Rudi Garcia, ex Napoli e Roma, sembra avere le idee chiare: nonostante una stagione complicata e segnata dall’infortunio di Ferragosto, Lukaku resta un punto fermo. Come evidenzia Il Mattino, “nonostante non abbia mai giocato titolare in questa stagione, lo convocherà nei Diavoli Rossi per il Mondiale americano”.