Caso Lukaku, la posizione del Napoli non cambia: pronta una multa

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Il Mattino si sofferma sul ritorno a Napoli di Romelu Lukaku, atteso a Castel Volturno per fare chiarezza dopo il periodo trascorso in Belgio. L’attaccante arriverà insieme al suo agente Federico Pastorello con l’obiettivo di confrontarsi sia con Antonio Conte che con la società, in un momento delicato per il suo futuro.

La permanenza in azzurro non è affatto scontata: non è escluso che il giocatore possa chiedere di rientrare nuovamente in Belgio per proseguire il recupero, ma il club sembra orientato a una linea rigida e difficilmente concederà un nuovo via libera.

Come evidenzia il quotidiano, “oggi farà degli accertamenti clinici e mostrerà la cartella ai medici azzurri. Poi, anche con Conte è necessario un chiarimento”. Un passaggio fondamentale per capire le reali condizioni e soprattutto le intenzioni del calciatore.

Intanto, la società è pronta a intervenire anche sul piano disciplinare: “è assai probabile che venga colpito anche nella tasca”, segno di una possibile sanzione economica per quanto accaduto nelle ultime settimane.