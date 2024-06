Conte ed il mercato: ha fatto due richieste inderogabili ad ADL

TuttoNapoli.net

Antonio Conte ha fatto due richieste inderogabili al Napoli per il calciomercato estivo: trattenere Di Lorenzo e Kvara. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, infatti, il tecnico leccese avrebbe messo il capitano e il georgiano al centro del suo nuovo progetto ed è pronto a gestire le situazioni insieme al club.

"Per quanto riguarda Kvaratskhelia la posizione del Napoli è la stessa già emersa nel caso Di Lorenzo: la cessione semplicemente non è presa in considerazione. Kvara è una delle richieste inderogabili di Antonio Conte nella costruzione della sua creatura: il capitano e il georgiano semplicemente non si muovono. C'è ovviamente da fare i conti con il malumore dei due punti di riferimento'.