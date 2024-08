Conte ha già scelto il centravanti titolare contro il Modena: il nome a sorpresa

Giacomo Raspadori detto un Jack, un modello di centravanti molto diverso per caratteristiche fisiche e tecniche da Osimhen, Lukaku e da ogni tipico totem d'area di rigore, è il candidato numero 9 più autorevole per la prima partita ufficiale del Napoli: i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena, in programma tra otto giorni al Maradona. Lo ha raccontato la storia, cioè l'amichevole andata in scena mercoledì al Patini di Castel di Sangro contro il Brest. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.