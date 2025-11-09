Come stanno Spinazzola e Gilmour? C'è la notizia per Bologna-Napoli

Il Napoli si prepara alla trasferta complicata in casa del Bologna. Antonio Conte dovrà fare a meno di cinque calciatori in totale: i tre lungodegenti più Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour. Entrambi sono usciti malconci dall'ultimo match di campionato contro il Como e saranno ancora indisponibili.

A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica: "Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour non hanno infatti recuperato e non sono stati quindi inseriti nell'elenco dei convocati, come del resto i lungodegenti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Alex Meret".