Clausola Hojlund, Gazzetta: "Cifra già fissata con pagamento in tre rate"
Si parla di Hojlund, dei suoi show, dei suoi gol, ma anche del valore della sua clausola. Lo fa La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "I meccanismi diabolici della fiera dei sogni non possono essere sfidati e per evitare che un giorno ci siano conflitti, il Napoli e Hojlund si sono portati il lavoro avanti: da luglio 2027, dunque dopo la conclusione della seconda stagione da principe azzurro, chi vorrà avvicinarsi ad Hojlund potrà farlo mettendo la mano sul mouse e procedendo al versamento della prima rata della clausola da 85 milioni.
Tre «comodi» pagamenti dilazionati da 28,3 milioni ciascuno, eventualmente... Ma la vita è adesso, possibilmente in doppia cifra", si legge.
