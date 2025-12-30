Olimpico da grandi numeri per Lazio-Napoli: il dato della prevendita

di Fabio Tarantino

Pienone, o quasi, per la gara di domenica del Napoli contro la Lazio allo stadio Olimpico. Calcio d'inizio alle ore 12.30. Un lunch-match che promette grande affluenza: come scrive il Corriere dello Sport, all’Olimpico sono attesi oltre 45 mila spettatori, nonostante le limitazioni per i tifosi ospiti residenti in Campania.

A ieri, 29 dicembre, erano circa 8.500 i biglietti venduti, da sommare ai 26 mila abbonati effettivi. Il totale delle presenze già garantite sale così a quota 34.500, senza considerare i quasi 4 mila “Aquilotti”, che nei big match non vengono conteggiati come accessi ma solo come prelazione.