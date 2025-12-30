Cdm: "Infortunio Lukaku ha cambiato la stagione del Napoli col miglior colpo estivo"

Il 'Corriere del Mezzogiorno' oggi in edicola parla dell'arrivo di Hojlund ricordando come, in un momento difficoltà e di piena emergenza, il club ha avuto la capacità di sovvertire le previsioni e di rendere un problema una grande opportunità. "L’infortunio di Lukaku lo scorso 14 agosto ha cambiato la stagione del Napoli, capace di trasformare un grande problema nell’opportunità di portare a casa Hojlund dal Manchester United investendo una cinquantina di milioni.

Secondo tutti è il miglior acquisto dell’ultima estate in serie A, il quarantenne Modric ha avuto un grande impatto sul Milan di Allegri ma Hojlund, sia per valore tecnico che per impatto di natura prospettica, sta incidendo più di tutti e rappresenta un patrimonio per il Napoli".