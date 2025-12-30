Anguissa e il blocco soft possono cambiare i piani di mercato per gennaio: i dettagli

Oggi alle 14:40
di Pierpaolo Matrone

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul momento del Napoli, tra emergenza infortuni e un mese di gennaio intensissimo. Le valutazioni di mercato saranno inevitabilmente condizionate dall’infermeria: nel 3-4-2-1 di Conte, molto dipenderà dal rientro di André-Frank Zambo Anguissa.

Se il centrocampista dovesse tornare rapidamente e in buone condizioni, il club – nel rispetto del mercato a saldo zero – potrebbe valutare anche un rinforzo sugli esterni offensivi. Decisioni che matureranno partita dopo partita, in un gennaio da 8 gare in 24 giorni, con l’obiettivo chiave di centrare i play-off di Champions League, passaggio cruciale nell’anno del centenario azzurro.