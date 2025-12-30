Infortunio De Bruyne, il peggio è alle spalle ma rientro ancora lontano: la data
Ci vorrà ancora qualche mese prima di rivedere in campo De Bruyne. Ko dal 25 ottobre e poi operato, l'ex stella del City tornerà non prima di marzo. Insomma, ancora tante le partite che dovrà saltare. Lo ricordano anche i quotidiani oggi in edicola.
Nell'infermeria del Napoli c'è ancora affollamento, anche se il 2026 restituirà a breve anche altri calciatori: Conte dovrebbe accogliere per primo Meret, che ha bisogno di qualche settimana ancora; poi, a fine mese, toccherà a Gilmour, e così anche a centrocampo finirà l'emergenza; per De Bruyne è necessario aspettare marzo. II periodo più brutto sembra alle spalle, ma è stato lungo, lunghissimo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
