Infortunio De Bruyne, il peggio è alle spalle ma rientro ancora lontano: la data

Ci vorrà ancora qualche mese prima di rivedere in campo De Bruyne. Ko dal 25 ottobre e poi operato, l'ex stella del City tornerà non prima di marzo. Insomma, ancora tante le partite che dovrà saltare. Lo ricordano anche i quotidiani oggi in edicola.

Nell'infermeria del Napoli c'è ancora affollamento, anche se il 2026 restituirà a breve anche altri calciatori: Conte dovrebbe accogliere per primo Meret, che ha bisogno di qualche settimana ancora; poi, a fine mese, toccherà a Gilmour, e così anche a centrocampo finirà l'emergenza; per De Bruyne è necessario aspettare marzo. II periodo più brutto sembra alle spalle, ma è stato lungo, lunghissimo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.