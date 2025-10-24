Conte non cambia strada: spunta una richiesta fatta ai veterani

vedi letture

Torino e PSV sono alle spalle, bisogna voltare pagina in fretta perché già domani c'è un big match, già domani c'è l'Inter. Antonio Conte, stando a quanto riferito da Il Mattino, "chiede ai veterani di assumersi responsabilità importanti, ora". Ma chi sono i veterani a cui fa riferimento il quotidiano? Si legge ancora:

"Non solo De Bruyne, ma anche McTominay - protagonista in sordina con la doppietta del Philips Stadion - e Anguissa, gli altri due pezzi forti della mediana. L’allenatore azzurro non vuole cambiare strada, crede nel nuovo progetto azzurro. E anche i calciatori devono farlo, trascinando il resto in una notte che è crocevia: dentro o fuori no, ma quasi".