Palladino riparte da Lookman: ha voglia di riscatto ed il Napoli è la sua vittima preferita

vedi letture

Raffaele Palladino è pronto all'esordio, questa sera, nella sua città. Il nuovo tecnico dell'Atalanta è originario di Mugnano di Napoli infatti, circa 15 chilometri dallo stadio “Maradona”, sottolinea quest'oggi la Gazzetta dello Sport che fa il punto sulle possibile scelte di formazione: che sia con il tridente o con due trequartisti e la punta, un posto è di Ademola Lookman, voglioso di riscatto dopo la delusione in nazionale:

il Napoli è, con l’Empoli, una delle due squadre contro cui ha realizzato più gol in A: 5 reti, inclusa una doppietta il 3 novembre 2024. Il nigeriano ha ripostato tutte le foto in maglia nerazzurra sul profilo Instagram. La scelta di toglierle era stato il primo grande strappo dell’ultima estate. Il primo passo verso una rottura che nella testa dell’ala lo avrebbe dovuto indirizzare all’Inter. Così non è stato. Ora - si legge - c’è solo l’Atalanta e di tempo per aiutare la squadra a risalire in classifica ne manca sempre meno prima della partenza per la Coppa d’Africa