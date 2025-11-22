Euro 2032, a Salerno partiti i lavori. De Luca: "Basteranno 2 anni, corriamo per gli Europei"

A Salerno sono partiti i lavori allo stadio Arechi ed è il segnale chiaro che la città è in corsa per ospitare gli Europei del 2032. Un’operazione suggestiva per Salerno che non è certamente una metropoli con i suoi 130mila abitanti e che - scrive il Corriere del Mezzogiorno - dovrà battagliare con bacini d’utenza e amministrazioni più imponenti. Vengono riportate anche le parole del ministro dello sport Abodi a Milano:

"Sono 3 i posti disponibili per gli stadi ancora da assegnare; due sono certi di ospitare le partite per Euro 2032 e sono l’Allianz Stadium di Torino e l’Olimpico di Roma. Vedremo per Milano sempre nel rispetto di chi vive la zona di San Siro" mentre il governatore della Regione Campania De Luca è ottimista sui lavori lampo: "Un anno e mezzo, 2 anni, saranno sufficienti per fare completamente lo stadio. La cosa importante è che abbiamo fatto un unico appalto che riguarda questo stadio Arechi e il campo Volpe nel quale si potranno giocare le gare interne della Salernitana. Stiamo correndo per arrivare in tempo per ospitare gli eventi degli Europei di calcio del 2032. Viaggiamo spediti, riporta il quotidiano partenopeo.