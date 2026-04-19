Editoriale Cdm: “Figura infima e senza gli impegni della Lazio poteva andare peggio”

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Una spremuta di vergogna, un Napoli stile Eindhoven o Bologna.

Il giornalista Vittorio Zambardino nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno ha commentato la deludente prestazione del Napoli e il ko al Maradona contro la Lazio: "Vive di rendita sugli errori del Napoli che regala continue, micidiali ripartenze. La figura è infima. La prestazione da amichevole estiva: svogliata, imprecisa, con zero tiri in porta.

La somma del peggio del Napoli di quest’anno. Una spremuta di vergogna, un Napoli stile Eindhoven o Bologna. E bisogna esser grati agli impegni della Lazio e al nulla che c’era in palio, se la figura non è stata ancora più".