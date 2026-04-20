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Vittorie di Milan e Juve, Gazzetta dello Sport: "Champions, eccoci!"
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La Juventus torna a spingere con forza grazie a David e Thuram, consolidando il quarto posto e portandosi a +5 sul Como
La Juventus torna a spingere con forza grazie a David e Thuram, consolidando il quarto posto e portandosi a +5 sul Como, in piena zona Champions. Non resta a guardare il Milan, che nella 33ª giornata supera di misura l’Hellas Verona grazie al gol di Rabiot, confermando solidità e ambizioni.
Il prossimo turno promette scintille: Spalletti farà visita a San Siro per affrontare Allegri in uno scontro diretto che può indirizzare in maniera decisiva la corsa europea.
“Champions, eccoci”, titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina. I rossoneri sono secondi a quota 66 punti, appaiati al Napoli, mentre la Juventus resta in scia a tre lunghezze, mantenendo apertissima la lotta nelle zone alte della classifica.
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