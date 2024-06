Conte perfezionista: il suo staff a Napoli si arricchirà di una nuova figura

Lo scrive il Corriere dello Sport

Antono Conte ed uno staff che si arricchisce di nuovi componenti. La grande attenzione del nuovo tecnico del Napoli a vari aspetti all'interno della gestione del club, porta all'inserimento di professionisti specializzati per vari settori da coprire. A tal proposito, l'edizione odierna del Corriere dello Sport, scrive di un nuovo innesto.

Secondo il quotidiano, infatti, ad affiancare tra gli altri il nuovo tecnico del Napoli ci sarà una nuova figura, quella di un nutrizionista. "Un nuovo collaboratore per Antonio Conte: è il nutrizionista Tiberio Ancona, ex calciatore" si legge. Segno che Antonio Conte, come sempre fatto in carriera, anche a Napoli non lascerà nulla al caso.