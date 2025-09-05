Conte prepara più soluzioni tattiche: c'è un giocatore a cui non rinuncerà mai

Scott McTominay si è preso il Napoli e la Serie A. Lo scorso campionato è stato decisivo con dodici reti e un impatto straordinario sul calcio italiano, tanto da conquistare la coccarda di MVP del campionato. Un rendimento che ha sorpreso i più scettici e che ha consegnato ad Antonio Conte un centrocampista totale, capace di incidere in entrambe le fasi. La nuova stagione si è aperta sulla stessa scia della precedente: il gol siglato a Reggio Emilia ha confermato la sua propensione a farsi trovare pronto nei momenti chiave, consolidando il suo ruolo di punto fermo nella mediana azzurra.

Conte non intende rinunciare a lui, consapevole dell’importanza che il centrocampista scozzese ha nello sviluppo del gioco e nella mentalità della squadra. Ma la grande attesa riguarda soprattutto la Champions League, palcoscenico sul quale McTominay vuole imporsi per confermare la propria crescita e migliorare uno score europeo ancora modesto: una sola rete ai tempi del Manchester United, quando lo spazio era ridotto al minimo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.