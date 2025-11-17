Conte studia la formazione anti-Atalanta: possibili due novità
Napoli-Atalanta: Neres verso una maglia da titolare Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrebbe in mente le sue scelte in vista della sfida contro l’Atalanta. Davanti al portiere Milinkovic Savic è attesa una linea difensiva a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez. Spinazzola sta meglio, ma al momento non è certo della convocazione, mentre Olivera rientrerà solo venerdì dagli impegni con l’Uruguay.
A centrocampo, accanto a Lobotka e McTominay, il tecnico azzurro sembra intenzionato a puntare su Elmas, già impiegato con profitto in quella zona del campo nel corso della stagione. In attacco, invece, spazio ad Hojlund con Politano a destra e David Neres che dovrebbe avere una maglia da titolare sull'out mancino.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro