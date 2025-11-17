Conte studia la formazione anti-Atalanta: possibili due novità

Napoli-Atalanta: Neres verso una maglia da titolare Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrebbe in mente le sue scelte in vista della sfida contro l’Atalanta. Davanti al portiere Milinkovic Savic è attesa una linea difensiva a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez. Spinazzola sta meglio, ma al momento non è certo della convocazione, mentre Olivera rientrerà solo venerdì dagli impegni con l’Uruguay.

A centrocampo, accanto a Lobotka e McTominay, il tecnico azzurro sembra intenzionato a puntare su Elmas, già impiegato con profitto in quella zona del campo nel corso della stagione. In attacco, invece, spazio ad Hojlund con Politano a destra e David Neres che dovrebbe avere una maglia da titolare sull'out mancino.