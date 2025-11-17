Da Torino - Niente tuta per Spalletti: la Juve impone il dress code al tecnico

In panchina solo elegante: niente più tuta per Spalletti come invece avvenne nell'anno dello scudetto al Napoli. Lo ha deciso la Juve, come spiega l'edizione odierna di Tuttosport: "Ricordate il dress code di Luciano nell’anno dello scudetto del Napoli? Tuta lunga, colore grigio scuro, nelle serate più fredde accompagnata da un giubbotto. Ha portato bene, a giudicare da come è terminata la stagione. In carriera Spalletti ha spesso alternato outfi t eleganti a versioni più sportive, non è mai stato un suo tarlo il vestiario: ci sono aspetti ben più importanti a cui pensare. Ma la tuta della stagione 2022-2023 è stata una grande compagna di viaggio e non voleva rinunciarci.

Alla Juve, però, da regolamento interno in panchina si va con l’abito elegante. Giacca e cravatta. Non sono più ammesse deroghe dopo la gestione Sarri. Al tecnico di Figline Valdarno venne concessa una polo maniche lunghe, una sorta di compromesso. Un indumento casual con una vaga tendenza alla formalità, insomma. Ha indossato l’abito, sì, ma solo nelle cerimonie: le cene aziendali, la festa di Natale, la conferenza stampa di presentazione. E niente più. Per Spalletti non sono ammesse variazioni sul tema: andrà sempre in panchina in abito elegante