"Contro il Napoli voglio esserci": questo il messaggio di Dybala ai compagni

di Arturo Minervini

"Voglio esserci contro il Napoli, ci vediamo la prossima settimana". Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è stato questo il messaggio che due giorni fa, nella crostata alla frutta condivisa con i compagni al Fulvio Bernardini, Paulo Dybala ha lasciato ai compagni in occasinoe dei festeggiamenti per il suo compleanno. 

"Non un vezzo, ma la fotografia dell’ambizione di un giocatore che vuole tornare a essere centrale in un momento chiave della stagione. E lo scenario, oggi, permette di credergli: il recupero sta procedendo a ritmi insperati e il 30 novembre è diventato molto più di una semplice speranza" sottolinea il quotidiano.