Gilmour salta altre due gare: Billy mette nel mirino la Roma

Ancora tanti problemi di infortuni in casa Napoli, con Antonio Conte che cercherà di capire chi sarà a disposizione per la sfida di sabato contro l'Atalanta. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sicuramente il tecnico dovrà fare a meno di Billy Gilmour, che ha messo la gara con la Roma nel mirino.

"Anguissa (trent’anni ieri, festeggiato sui social dal club, che dedica un pensiero per chiunque festeggi il compleanno) ne avrà almeno per dieci settimane; Meret ha bisogno di un altro mese e forse di più; Spinazzola sta meglio e Gilmour invece dovrebbe non farcela per sabato e neanche per la Champions ma pensa di esserci a Roma".