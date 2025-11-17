Gilmour salta altre due gare: Billy mette nel mirino la Roma
Ancora tanti problemi di infortuni in casa Napoli, con Antonio Conte che cercherà di capire chi sarà a disposizione per la sfida di sabato contro l'Atalanta. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sicuramente il tecnico dovrà fare a meno di Billy Gilmour, che ha messo la gara con la Roma nel mirino.
"Anguissa (trent’anni ieri, festeggiato sui social dal club, che dedica un pensiero per chiunque festeggi il compleanno) ne avrà almeno per dieci settimane; Meret ha bisogno di un altro mese e forse di più; Spinazzola sta meglio e Gilmour invece dovrebbe non farcela per sabato e neanche per la Champions ma pensa di esserci a Roma".
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
