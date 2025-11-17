Retroscena su Conte, Il Mattino: "In questi giorni non ha risposto nemmeno ai suoi fedelissimi"

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla situazione legata al rientro di Antonio Conte, dopo i tre giorni di permesso concessi dal club a metà della scorsa settimana. Secondo il quotidiano, in questi giorni sarebbero arrivate “decine di telefonate e messaggi” al tecnico, ma Conte avrebbe scelto di non rispondere neppure ai suoi fedelissimi.

De Laurentiis, dal canto suo, gli avrebbe manifestato piena stima sia sul piano umano sia su quello professionale ogni volta che ne ha avuto occasione. Il presidente avrebbe però preferito non insistere, lasciando che il tecnico si prendesse il suo spazio. Anche se, ammette il giornale, qualche timore che dietro le parole pronunciate domenica scorsa potesse celarsi l’ombra di un addio, in società c’è stato. Conte, però, non è rimasto inattivo. In questi giorni si sarebbe voltato indietro a rivedere il percorso fatto finora, cercando di fare chiarezza dentro di sé.