Conte stuzzicato dalla Nazionale, Il Mattino: "Affascinato dall'idea di ricostruire"

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l tecnico salentino, infatti, non avrebbe chiuso completamente alla possibilità di un approdo in Nazionale.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il futuro di Antonio Conte resta un tema aperto e tutt’altro che definito. Il tecnico salentino, infatti, non avrebbe chiuso completamente alla possibilità di un approdo in Nazionale.

Come si legge nel quotidiano, “il leccese non chiuderebbe immediatamente le porte a una proposta della Figc, almeno ascolterebbe quello che il prossimo numero uno del calcio italiano avrebbe da dirgli”. Un’apertura, seppur prudente, che lascia spazio a scenari inattesi.

Il Mattino sottolinea anche come la situazione sia ben nota al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, consapevole di eventuali sviluppi. In tal senso, pesa anche il passato: “l’addio del 2016 con l’azzurro fu frettoloso, forse”, un dettaglio che potrebbe incidere nelle valutazioni future.

Non solo. L’eventuale ritorno in azzurro rappresenterebbe una sfida dal forte valore simbolico e tecnico: “tornare con l’obiettivo di rimettere in sesto un movimento calcistico quasi del tutto crollato sarebbe una ipotesi affascinante per lui che è prima di tutto un ‘ricostruttore’ e poi un vincente”.