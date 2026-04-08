Novità per Conte: vara la gestione all'inglese e sposta il giorno di riposo

Novità per Conte: vara la gestione all'inglese e sposta il giorno di riposoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
La squadra è già proiettata verso la sfida di domenica contro il Parma,

L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto sulle ultime da Castel Volturno, centro operativo del Napoli. La squadra è già proiettata verso la sfida di domenica contro il Parma, gara valida per la 32ª giornata di Serie A con gli azzurri volenterosi di allungare la striscia di vittorie arrivata a quota cinque dopo il successo sul Milan.

Secondo quanto riportato, Antonio Conte avrebbe scelto una gestione “all’inglese”: niente giorno di riposo dopo la vittoria contro il Milan. La pausa è stata infatti posticipata a mercoledì, due giorni dopo il big match disputato al Maradona.