Italia, le alternative a Conte: per Gazzetta sono due i principali concorrenti

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Una settimana dopo il disastro in Bosnia, sul nome del tecnico del Napoli Antonio Conte convergono tutte le parti in causa e possibili eredi di Gravina a capo della Figc. Questa la considerazione che si legge sull'edizione odierna della Gazzetta della Sport: "Il che non significa sia tutto deciso: non esiste ancora un presidente e le elezioni saranno tra due mesi e mezzo. Però chi ha voglia di candidarsi si presenterà con le idee chiare su nomi e, si spera, progetti: quindi deve cominciare a muoversi fin da ora".

Gli altri candidati

La rosea parla delle altre piste per la panchina per l'Italia: "I principali concorrenti di Conte, al momento, sono Roberto Mancini e Max Allegri: la scelta in ogni caso ricadrà su un tecnico top, un numero uno che possa essere garanzia di esperienza, lavoro, conoscenze tecnico-tattiche, gestione del gruppo (per i risultati è un altro discorso).