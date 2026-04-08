Alisson, riscatto già comunicato agli agenti: ecco cosa manca per l'ufficialità

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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha ormai preso una decisione sul futuro di Alisson de Almeida Santos

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha ormai preso una decisione sul futuro di Alisson de Almeida Santos che verrà riscattato. L’esterno offensivo brasiliano, arrivato tra qualche perplessità, ha saputo conquistarsi spazio e fiducia con prestazioni concrete e decisive.

I numeri raccontano una crescita evidente: “Alisson de Almeida Santos a Napoli ha fatto di più: siamo a 397’ giocati, due gol (e non sono pochi, perché pesano, con la Roma decisivo per il 2-2 e con il Torino nel 2-1) e poi un assist”. Un contributo diretto che ha inciso su risultati pesanti nella corsa del Napoli.

Non solo gol, ma anche giocate chiave: “per l’assist con cui Olivera ha consentito a Politano di abbattere il Milan per prendersi il secondo posto”. Un’azione simbolo della sua utilità nel sistema offensivo azzurro.

La decisione del club, a questo punto, appare già presa: “il riscatto è già stato annunciato agli agenti, a breve verrà ufficializzato anche allo Sporting”. Un passaggio formale che sancirà la permanenza del brasiliano in azzurro.

Resta solo da completare l’iter burocratico: “per la Pec, basta uno scatto ancora”. Poi sarà ufficialità, ma la sostanza non cambia: Alisson è già parte integrante del progetto Napoli.