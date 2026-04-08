Conte mette tutti d'accordo: Abete e Malagò puntano sul tecnico del Napoli per l'Italia

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Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul possibile ritorno in nazionale del tecnico del Napoli:

Il cerchio sembra chiudersi. Aurelio De Laurentiis designa Giovanni Malagò presidente ideale. Malagò lascia intendere che Antonio Conte sarebbe il suo ct del futuro. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul possibile ritorno in nazionale del tecnico del Napoli: "Conte non nasconde che la Nazionale sarebbe una possibilità. De Laurentiis ci mette il carico da mille, rivelando che, se Malagò gli chiedesse il tecnico, lui non potrebbe rispondere “no”, anche se c’è ancora un anno di contratto.

In aggiunta, un altro teorico candidato presidenziale, Giancarlo Abete, senza sbilanciarsi troppo, apre a Conte ricordando la bella Italia di Euro 2016 e facendo capire che, se ci fosse la possibilità, come si potrebbero avere dubbi su un nome così? Serve altro per capire che Conte al momento è in vantaggio nella corsa alla panchina azzurra?" sottolinea la rosea.