Conte tiene in grande considerazione anche l'attaccante che ha giocato di meno sino a qui

Una doppietta contro il Palermo in Coppa Italia e la prima chiamata in nazionale, con esordio, per Cyril Ngonge. È stato un periodo ricco di soddisfazioni per l'attaccante del Napoli, che in estate era stato al centro di tante voci di mercato su un possibile addio, prima che il club decidesse di puntare ancora su di lui.

Il Corriere dello Sport racconta della grande stima che Conte ha per l'ex attaccante del Verona: "Conte tiene in considerazione anche Ngonge dopo averlo visto segnare una doppietta in Coppa Italia. Ha più scelte mister Conte ed è felice di trovarsi in questa situazione nel reparto offensivo, è strafece di avere problemi del genere, ma non urterà la sensibilità dei ragazzi".