Controllo totale della squadra: i voti a Spalletti dei quotidiani

Sette vittorie su sette per mister Luciano Spalletti e il suo Napoli, che espugnano il Franchi di Firenze e si confermano leader della classifica di Serie A a punteggio pieno. "In questo Napoli ha condensato le esperienze di una vita. Ha mischiato bene gli ingredienti preferiti, la forza e la stabilità tattica. Ci ha aggiunto la varietà di schemi sulle palle inattive. Gran squadra", è l'applauso de La Gazzetta dello Sport odierna per il tecnico toscano e il suo già ben visibile lavoro in Campania.

"Dentro un calcio che cambia (4-1-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1) ha un solo difetto: gli manca il joystick, perché pure sulla punizione dell'1-2 dirige lui", ironizza il Corriere dello Sport sul controllo totale che l'allenatore ha sulla sua squadra. La rimonta contro la Fiorentina non lascia insomma più grossi dubbi: il Napoli di mister Spalletti (voto 7 all'unanimità stamane) quest'anno può sognare in grande.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7