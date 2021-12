Coppa d'Africa, rischio rinvio esiste: mercoledì giornata decisiva

Coppa d’Africa a rischio, mercoledì la decisione. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta di una situazione ancora tutta da definire nonostante le smentite.



La rosea scrive che mercoledì Patrice Motsepe il presidente della confederazione africana, andrà in Camerun per cercare di convincere gli organizzatori del torneo al rinvio. Motsepe è molto legato a Gianni Infantino e sta dunque valutando le pressioni dei club europei che temono per i loro calciatori in questo periodo di Covid.