Corbo: "A quale santo deve raccomandarsi Alisson per partire titolare?"
A quale santo deve raccomandarsi Alisson Santos? Arriva dalla panchina anche stavolta, purtroppo. Così scrive Antonio Corbo, che nel suo editoriale per Repubblica discute la scelta di Antonio Conte di tenere ancora fuori il brasiliano dalla formazione iniziale: "Fa in tempo comunque vivacizzare il gioco di una squadra museale per lo spirito conservativo che la distingue. I soliti nomi illustri, mai un dribbling nell’uno-contro-uno per fissare la superiorità.
Lenta, ripetitiva, cadenzata fa uscire Anguissa e Jaun Jesus per afferrare il pareggio, il 12esimo gol del solito McTominay su azione aperta da Beukema, condotta da Lobotka, indirizzata da Hojlund verso lo scozzese tutt’altro che avaro. Hojlund lascerà il posto a Giovane, l’altro dei doni scelti da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna nei giorni dell’Epifania".
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