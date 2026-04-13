Figc, corsa alla presidenza: in Serie A c'è un solo oppositore a Malagò
La corsa alla guida della FIGC entra nel vivo e la Serie A prova ad accelerare i tempi per arrivare a una sintesi. Questi gli aggiornamenti che arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come nel corso dell’assemblea odierna a Milano, i club di massima serie spingono per chiudere il cerchio attorno alla candidatura di Giovanni Malagò, già sostenuta da una larga parte delle società.
Il fronte a favore dell’ex presidente del Coni appare compatto: si parte da una base di almeno 15 club, con la concreta possibilità di salire a quota 17-18 nel giro di poche ore. Numeri che consentirebbero di isolare la posizione contraria di Claudio Lotito, al momento unico vero oppositore, ancora legato all’ipotesi di un commissariamento in caso di mancato accordo elettorale.
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