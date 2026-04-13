La moviola della Gazzetta: "Ecco perchè quello di Buongiorno non è rigore"
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Buongiorno, braccio in posizione naturale: non c’è rigore in favore del Parma. Questo il commento della Gazzetta dello Sport sull'arbitraggio di Di Bello durante Parma-Napoli. L'unico dubbio riguarda il rigore richiesto dai padroni di casa per un tocco di mano del difensore azzurro.
L’unico episodio su cui si discute è un tocco di mano di Buongiorno al 33’ della ripresa: lui e Spinazzola chiudono Mikolajewski, l’esterno calcia il pallone sul braccio largo del compagno. Il tocco è evidente ma viene ritenuto non punibile dall’arbitro Di Bello (e dal Var Abisso): il braccio di Buongiorno è in posizione naturale – il difensore sta correndo all’indietro – e il rinvio di Spinazzola avviene da non più di mezzo metro, inaspettato.
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