I Fab4 stroncati dal Mattino: "Nessun lampo di fantasia. I tiri da fuori sono vietati?"
Il Mattino analizza Parma-Napoli soffermandosi su un limite evidente: la mancanza di fantasia, nonostante la presenza contemporanea in campo dei cosiddetti “Fab Four”.
Il riferimento è al quartetto formato da Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Scott McTominay, che però, secondo il quotidiano, non riesce a garantire quella qualità offensiva che ci si aspetterebbe.
“Dai fantastici quattro schierati tutti insieme non si riesce mai a ottenere lampi di fantasia, giocate in velocità”, sottolinea il giornale, evidenziando come il possesso palla degli azzurri sia risultato “costante, monotono e prevedibile, con pochissima fantasia offensiva”.
Da qui una provocazione che suona quasi come una sentenza: “ma i tiri da fuori area sono vietati?”. Un interrogativo che sintetizza alla perfezione le difficoltà creative del Napoli viste al Tardini.
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