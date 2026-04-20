Di Lorenzo, inizia il conto alla rovescia per il rientro in campo: le ultime

Di Lorenzo, inizia il conto alla rovescia per il rientro in campo: le ultimeTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Secondo quanto riportato da Il Mattino, prosegue positivamente il percorso di recupero di Giovanni Di Lorenzo

Secondo quanto riportato da Il Mattino, prosegue positivamente il percorso di recupero di Giovanni Di Lorenzo, impegnato nella fase finale della riabilitazione dopo l’intervento chirurgico. Il capitano del Napoli potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte già dalla prossima settimana, in tempo per la trasferta di Como del 2 maggio.

Un rientro che non sarebbe solo una buona notizia sul piano individuale, ma che potrebbe incidere anche sull’assetto tattico: con Di Lorenzo nuovamente disponibile, Conte valuterebbe il ritorno al 4-3-3, accantonando il recente 3-4-2-1 utilizzato nelle ultime uscite. 