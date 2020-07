Corbo: "Il Napoli ritiri Lozano dal mercato! Ha già vinto confronto con Politano"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo, firma de Il Graffio, consiglia al Napoli di ritirare Lozano dal mercato: "Scambiato a Napoli come un messicano assonnato sotto il sombrero, offre invece la sua velocità in suggestive alternative tattiche. Nella ripresa, quando il Genoa abbandona il loggione per salire sul palcoscenico è un suo prepotente contropiede a segnare il gol della vittoria. Una cavalcata che umilia Biraschi e si conclude con un proiettile corto di estrema precisione. Sarebbe giusto ritirare il suo nome dagli annunci commerciali di vendesi e fittasi, perché Lozano vince ampiamente il confronto indiretto sulla destra con Politano, generoso quanto dispersivo. È un trapano che fa rumore ma non scava, meno che mai quando dalla destra colpisce gli avversari con cieche conclusioni diagonali. Tira in un delirio di ottimismo piuttosto che alzare la testa e vedere se c’è qualche compagno meglio piazzato".