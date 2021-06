Corbo lancia l'allarme sul monte ingaggi: "Eccessivi 140 mln lordi di stipendi"

Il Napoli come quasi tutti i club europei entra in una fase più austera. Lo scrive Antonio Corbo, che nel suo editoriale per Repubblica parla della questione monte ingaggi: "Sono eccessivi 140 milioni lordi di stipendi, dirigenti compresi, per finire in Europa League. Ogni giocatore ha diritto a chiedere rinnovi a cifre più alte. Il club ha il dovere invece di ascoltare il mercato. Semplice: i più richiesti sono ceduti o trattenuti con contratti più robusti.

Accade in ogni azienda, clinica, industria, redazione. Si aumenta lo stipendio solo a manager, chirurgo, ingegnere o firma che la concorrenza vuol soffiare. In tempi così grami, una società si limita altrimenti a rispettare. Sarà così per tutti, anche per Koulibaly, Fabiàn Ruiz, Insigne e altri".