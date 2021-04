Corbo: "Pessimismo per la Champions. Due interrogativi spiegano la discontinuità"

Antonio Corbo crede che, per il Napoli, sia assai complicato accedere alla prossima Champions. Nel suo Graffio, editoriale per Repubblica, scrive: "La previsione induce al pessimismo se si prevede ancora a 76 punti la soglia per il quarto posto. Mancano 7 partite e 17 punti. Il Napoli dovrebbe accelerare:

chiudere alla media di 2,42. I suoi attuali 59 punti dicono che viaggia a 1,90.

Il Napoli si misura giovedì con la Lazio, scontro diretto per il quarto posto. Mancherà Demme. Come sta Bakayoko?

In attacco altro cruccio. Osimhen ha deluso contro l’Inter. Come sta Mertens? Interrogativi che spiegano la discontinuità del Napoli. I suoi saliscendi".