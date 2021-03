Corbo: "Se il Napoli va in Champions sono tre i candidati alla successione di Gattuso"

Chi viene, quindi? Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica cerca di analizzare i possibili canditati alla successione di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli: "Per la Champions prevalgono il laziale Inzaghi e Sarri su Fonseca che domenica scorsa in una sola sera ha forse perso due panchine. La sua e quella del Napoli. A riportare l’ex allenatore della Juve può essere solo Giuntoli, se rimane. I due sono in continuo contatto.

L’attuale manager ha qualche offerta, potrebbe anche seguire Marotta nel suo eventuale ritorno dall’Inter alla Juve. Fu proprio Giuntoli a proporre Sarri dopo la fuga di Benitez a Madrid e il no di Unai Emery".