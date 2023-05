Corbo: "Strappo dopo Champions! C’era altro club su Spalletti (Juve?) e ADL l'ha bloccato con la Pec"

Nel suo Graffio per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive

Nel suo Graffio per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "De Laurentiis e Spalletti si sono divisi dopo l'eliminazione del Napoli dalla Champions. L'allenatore risaliva anche alla intempestiva polemica contro Ceferin presidente Uefa. Gli arbitraggi ostili come possibile onda lunga dei malumori federali. Possibile? Forse. De Laurentiis avverte invece il peso dei 25 milioni di perdita secca per la mancata semifinale di Champions. In un clima di tensione, era già spuntato un segnale d'allarme. Ventiquattro marzo 2023 a Castel Nuovo dove la Figc assegna all'allenatore del Napoli il premio Bearzot, XII edizione. De Laurentiis a domanda di Jacopo Volpi annuncia che "Luciano guiderà il Napoli anche l'anno prossimo". Luciano si nasconde dietro lo scudo di un silenzio impenetrabile. Neanche il filo di un sorriso, neanche una sillaba, un ghigno, niente.

Repubblica due giorni dopo pone il dubbio: vuoi vedere che Spalletti ha altre offerte? Arriva una soffiata: attenti, anche se volesse andar via Spalletti è bloccato da una clausola che in via unilaterale dà alla società il diritto di proroga del contratto fino al 30 giugno 2024. La clausola ha effetto nel momento in cui il Napoli esercita il diritto di opzione, ma entro il 10 giugno 2023. Il Napoli con largo anticipo comunica con Pec (Posta elettronica certificata) la decisione di prorogare il contratto. La cifra non è neanche allettante, poco meno di 3 milioni, molto meno dei 7 per Allegri che non è stato in lotta per lo scudetto neanche il tempo di dire un Amen".