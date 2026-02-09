Corbo su Conte: "Vuol fare il manager ma non ha freddezza sistematica per guardare oltre"

"Vuol essere allenatore e manager, non ha freddezza sistematica per guardare oltre". Così Antonio Corbo, sulle pagine di Repubblica, scrive di Antonio Conte: "Quindi scarsa analisi e lungimiranza. Pensate al caso Lucca. Insiste perché sia preso subito dall’Udinese, De Laurentiis sveglia nell’alba di una domenica da mare Giampaolo Pozzo, accetta condizioni capestro.

Ma Lucca rimane in sala d’attesa, più che bocciato respinto. Va in Premier: segna un gol per il Nottingham Forrest al Leeds. È già l’idolo del City Ground. Niente di personale: Beukema arriva, non soddisfa, va fuori, dopo la follia di Juan Juesus rieccolo dalle porte girevoli. Gli acquisti del biennio lasciano perplessi: chi li ha scelti o avallati? Niente cambiano. Anzi confermato il valore di chi nel Napoli c’era già".