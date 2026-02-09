"Non è il caso Scott": retroscena su McTominay e il Como

vedi letture

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport emerge un retroscena che riguarda Scott McTominay. Il centrocampista scozzese avrebbe voluto esserci già domani contro il Como, ma lo staff tecnico e medico ha preferito fermarlo per evitare qualsiasi rischio dopo il problema accusato sabato nella sfida di Genova contro il Napoli.

Con la Coppa Italia ormai alle porte, e con un calendario che non concede tregua, la parola d’ordine è prudenza. A differenza della scorsa stagione, il percorso nella competizione è un obiettivo concreto, ma non si può forzare la mano. La priorità è chiara: domenica al Maradona arriva la Roma. Meglio non esagerare ora per non compromettere l’appuntamento più pesante. Niente Como, dunque, anche se lo scozzese avrebbe voluto stringere i denti. Gli è stato spiegato che in questo momento non è proprio il caso di rischiare.