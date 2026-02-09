"Non è il caso Scott": retroscena su McTominay e il Como
Sulle pagine della Gazzetta dello Sport emerge un retroscena che riguarda Scott McTominay. Il centrocampista scozzese avrebbe voluto esserci già domani contro il Como, ma lo staff tecnico e medico ha preferito fermarlo per evitare qualsiasi rischio dopo il problema accusato sabato nella sfida di Genova contro il Napoli.
Con la Coppa Italia ormai alle porte, e con un calendario che non concede tregua, la parola d’ordine è prudenza. A differenza della scorsa stagione, il percorso nella competizione è un obiettivo concreto, ma non si può forzare la mano. La priorità è chiara: domenica al Maradona arriva la Roma. Meglio non esagerare ora per non compromettere l’appuntamento più pesante. Niente Como, dunque, anche se lo scozzese avrebbe voluto stringere i denti. Gli è stato spiegato che in questo momento non è proprio il caso di rischiare.
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro