Corbo su Milik: "Il Napoli è rassegnato a perderlo, la Juve ha già intesa col giocatore e offre scambi"

Nel suo editoriale per Repubblica, Antonio Corbo parla così di Milik, apparso statico anche contro il Genoa: "Su Milik il Napoli sembra rassegnato a perderlo, ma è altrettanto deciso a far cassa. La Juve non si scopre e vorrebbe dare giocatori in cambio, forte di una buona intesa con il giocatore. Bisogna saperne di più prima di giudicare il ruolo di Milik. Tutta la vicenda, da parte di tutti, rivela il segno dei tempi: un calcio senza etica".