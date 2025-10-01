Corbo sul caso Conte-De Bruyne: "ADL non si è sentito, tace ma vede"

vedi letture

"Ha parlato solo Conte, De Bruyne è sparito nel suo silenzio. Doveroso e amareggiato silenzio: il caso De Bruyne è davvero chiuso o ancora una volta riaperto?". Così scrive Antonio Corbo sull'edizione odierna di Repubblica sull'episodio che ha coinvolto il centrocampista belga: "Nessuno si è preoccupato di evitare altre repliche. Non si è sentito il presidente nell’indecifrabile ruolo che si è dato. Tace ma vede. Non interviene ma osserva. Sopporta ma registra.

Aurelio De Laurentiis non raggiunge Conte neanche con una battuta edulcorante, un sorriso mirato, uno sbuffo di incenso. Artemio Franchi, il presidente che vinse il Mondiale 1982 senza giocare, avrebbe spinto De Bruyne, il giocatore più rappresentativo, alla conferenza tv di rito. Accanto all’allenatore. Non è rimasto certo insensibile se Conte risponde a brutto muso alla domanda sui malumori del primo campione del club, peraltro scelto dalla società ancora prima del dietrofront di Conte".