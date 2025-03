Corbo sul nuovo centro sportivo: "Potrebbe servire bonifica dei terreni individuati dal club"

Nuovo centro sportivo della SSC Napoli, potrebbero sorgere dei problemi sui terreni individiati dal club nella zona di La Piana a Castel Volturno. Ne scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica: "Un uomo accorto che ha chiesto una verifica dei suoli per gli ormai famosi 12 campi, la foresteria, finalmente la sede del club. Niente è in dubbio. Ma dalla “caratterizzazione” dei terreni si rende necessaria una bonifica. La famiglia Coppola, Francesco e Cristiana, ha sempre aiutato il Napoli. È pronta anche ad eseguire i lavori. I suoli si presentano infatti “paludosi”, niente di grave, perché almeno ufficialmente non si registra un veto dell’Arpac.

Puntuale compare l’ente regionale quando i suoli sono fonte possibile di contaminazione per smaltimento dei rifiuti in uno dei 4 ex consorzi (da Ce1 a Ce4) della provincia di Caserta. Le aree confinano con i 63 ettari di “Parco umido La piana” affidato al Raggruppamentocarabinieri biodiversità di Caserta. Una garanzia in più. Il costo in metri quadri è ancora da fissare, dipende anche da chi eseguirà la bonifica.